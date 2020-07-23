شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة: ستحصلون على حقكم دون التعرض لأي ظلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، الخميس، لجنة النظام والمراقبة ولجنة تقدير الدرجات بالمجمع التعليمي بالإسماعيلية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترول.

وقال نائب وزير التربية والتعليم، إن أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات تسير وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تنفذ بطريقة سلسلة وسهلة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين أو مقدرى الدرجات.

كما تفقد غرف الكنترول حيث تم التأكد من القيام باتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بسلامة العاملين والمصححين داخل اللجنة وفي مقدمتها استخدام الكمامات الطبية إلى جانب التباعد بين جميع المصححين لمسافات آمنة، والتأكد من تعقيم الكنترول قبل وبعد الانتهاء من أعمال التصحيح بصفة مستمرة.

وشدد نائب الوزير على مراعاة الدقة في أعمال التصحيح من خلال الالتزام بنماذج التصحيح الواردة من الوزارة، وكذلك أهمية المراجعة وذلك لصالح الطلاب، مشيرًا إلى أن كل طالب سيحصل على حقه بدون التعرض لأى ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة سوف تطبق القانون علي الجميع.

وتضم لجنة النظام والمراقبة بالمجمع التعليمي أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة بمحافظات (بورسعيد، والسويس، وشمال وجنوب سيناء، وبعض الإدارات التعليمية بمحافظة الشرقية).

شارك في الجولة ياسر حسين مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحانات، والدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وهيثم يحيي رئيس لجنة النظام والمراقبة لقطاع الإسماعيلية، ورضا حسام المشرف العام على التصحيح.

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