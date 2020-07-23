شكرا لقرائتكم خبر عن للحفاظ على الهوية البصرية..«غراب»: طلاء 3031 واجهة باللون الموحد بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية تنفيذ أعمال طلاء واجهات المباني باللون الموحد لإعادة الشكل الجمالي والنسق الحضاري للمباني والعقارات بنطاق المحافظة، وذلك في ظل وجود مبان كثيرة في مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وغير موحدة اللون، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية.

من جانبه أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العقارات والمنازل قبل توصيل المرافق لها، مشيراً إلى أن قانون البناء الموحد ينص أيضاً على مسؤولية اتحاد الشاغلين بالعقارات الذي يرأسه أحد السكان على القيام بهذا الإجراء في حالة عدم وجود المالك، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتشطيب واجهات المنازل باللون الموحد، مؤكداً أن طلاء واجهات المنازل باللون الموحد سيكون بمثابة لمسة جمالية وحضارية للحفاظ على الهوية البصرية للمحافظة أمام مواطنيها وزائريها‪.

أشار محافظ الشرقية، إلى أنه تم الانتهاء من طلاء واجهات المباني باللون الموحد لعدد ٣٠٣١ واجهة من إجمالي ٦٩٦٥ مبنى بنطاق المحافظة، حيث جاء في المركز الأول مدينة منشأة أبوعمر بنسبة إنجاز 92.5 %، وفي المركز الثاني مركز ومدينة كفر صقر بنسبة إنجاز 85.5 %، وفي المركز الثالث مركز ومدينة الإبراهيمية بنسبة 75.6 %، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الطلاء للحفاظ على النسق الحضاري ومعالجة التشوه البصري للمباني بعد انتشار ظاهرة المبانى العشوائية.

طلاء واجهات المباني بالشرقية

طلاء واجهات المباني بالشرقية

طلاء واجهات المباني بالشرقية