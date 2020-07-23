شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد المتعافين من فيروس كورونا بمحافظات الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى الآن. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.

وقال «مجاهد»، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا. وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 89745 حالة من ضمنها 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

وتزايدت حالات الشفاء من فيروس كورونا بشمال سيناء، لتصل إلى نحو 61%. وأكدت مديرية الشؤون الصحية، أن تلك النسبة جاءت بعد تلقي العلاج اللازم وتحول التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية. وأعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الحالات المشتبه فيها على مستوى المحافظة بلغ 345 حالة، حيث تم حجز عدد 150 حالة منها في المستشفيات ( بنسبة 43 % ) وعزل 195 حالة منزليا بدون أخذ عينات ( بنسبة 57 % )، وقد أفادت نتائج العينات إيجابية عدد 84 حالة ( بنسبة 24 % ) وسلبية عدد 58 حالة ( بنسبة 17 % ) .

وأشار إلى أنه بالنسبة للحالات الإيجابية، فقد تم حجز 6 حالات بمستشفى العريش العام و11 في مستشفى بئر العبدالمركزي ( بنسبة 13 % ) إلى جانب عزل 5 حالات منزليا ( بنسبة 6 % )، ووفاة 17 حالة ( بنسبة 20 % من الحالات الإيجابية ) مع شفاء 45 حالة ( بنسبة 54 % من الحالات الإيجابية ) .

وفي الغربية، أعلن الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة، خروج 30 حالة تعاف من المواطنين المصابين، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل المستشفيات التابعة للصحة. وفي قنا أعلن المحافظ أشرف الداودي أن وزارة الصحة قامت بتوفير علاج الأكتيمرا بمستشفى قنا العام لعلاج مرضي فيروس كورونا المعزولين بالمستشفى. وأوضح الدكتور راجى تاوضروس أن حقن الأكتيمرا تُستخدم في علاج السيتوكين المُسبب في تدمير الرئتين لمرضى فيروس كورونا، مشيرا إلى أن العلاج أثبت فاعلية كبيرة في ارتفاع معدلات الشفاء منذ بدء استخدامه بالمستشفى مطلع الإسبوع الجارى.

وفي المنيا أعلنت مديرية الصحة، تعافي 3 مصابين بينهم مصاب بمستشفي الحجر الصحي بملوي، واثنان بمستشفيات العزل، ووفاة مصاب بمستشفى الحجر الصحي بملوي. وأعلنت المديرية تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا تم نقلهم إلى مستشفيات العزل والحجر الصحي، ويواصل الطاقم الطبي بمستشفي الحجر الطبي بملوي، علاج 78 حاله إصابة بأقسام العزل والرعاية.

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وفي بنى سويف أعلنت مديرية الصحة، تعافي ٢٨ حالة جديدة من المصابين بينهم ٢٠ حالة في مستشفى الصدر بقيادة الدكتور إفرام ماجد، و٨ حالات في ناصر العام بقيادة الدكتورة سالي الخولي مدير المستشفى، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وفي المنوفية، شهدت مستشفى أشمون العام تنظيم احتفالية بحضور دكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة لتكريم الجيش الأبيض من الأطباء، لدورهم في بذل الجهد خلال الفترة الماضية في مواجهة جائحة كورونا. وفي قنا كرم المحافظ أشرف الداودي الدكتور محمد الديب مدير مستشفى عزل قنا والدكتور محمد عبدالقوي مدير مستشفى الوقف المركزي لدورهما في التصدي لجائحة كورونا، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة. وفي الشرقية، خرج طفل من المستشفى بعد تماثله للشفاء من الفيروس، ومكوثه بالمستشفى ١٠ أيام، وتزايدت حالات الشفاء من كورونا لتصل إلى نحو 61 % من إجمالي الحالات المصابة، حسب بيان لمديرية الصحة.