شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإداري يعيد 19 مستبعدًا لانتخابات «الشيوخ» بالبحيرة ويرفض طعون 5 بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الدائرة 47 أفراد بمحكمة القضاء الإداري في البحيرة، برئاسة المستشار جابر خليل، رئيس المحكمة، أمس، قبول طعون 19 من المستبعدين من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية، وإدراجهم في كشوف المرشحين، وقضت برفض 5 طعون أخرى. وكانت لجنة تلقي طلبات الترشح للمقاعد الفردية، برئاسة المستشار صادق بلال، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، تلقت أوراق 46 متقدما للترشح على المقاعد الفردية بمجلس الشيوخ، وقررت قبول أوراق 22 منهم واستبعاد أوراق 24، ولجأ 21 منهم للقضاء الإدارى وقضت المحكمة بقبول أوراق 19 منهم ليرتفع بذلك عدد المرشحين إلى 41 مرشحا يتنافسون على 7 مقاعد فردية بدائرة محافظة البحيرة.

وفى سوهاج، رفضت محكمة القضاء الإدارى، الطعون التي تقدم بها 5 مرشحين جرى استبعادهم من خوض انتخابات الشيوخ على المقاعد الفردية بدائرة المحافظة، والسماح لهم باللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا للطعن. وتم استبعاد 3 مرشحين لعدم استيفائهم أوراق الترشح، ومرشح واحد لعدم تأديته الخدمة العسكرية، ومرشح آخر بسبب إيجابية تعاطيه للمخدرات، ليصل بذلك عدد المرشحين إلى 35 مرشحا بدلا من 40 مرشحا، من بينهم 5 مرشحين لحزب مستقبل وطن، وسيدة واحدة.

وفى الوادى الجديد، لم تمنع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، المرشح لمقعد الفردى لمجلس الشيوخ، محمد على عبدالغنى، المرشح عن حزب مستقبل وطن، عن ممارسة أعمال الدعاية الانتخابية، وعقد العديد من اللقاءات والتجمعات للعائلات والشباب بمركزى الداخلة والفرافرة، حيث شهدت هذه الدعاية تجمعات كبيرة من المواطنين للتعرف على برنامجه حالة فوزه أمام المرشحة المستقلة على مقعد الفردى، حنان كيلانى، والتى تعد أول سيدة مرشحة للانتخابات التي تنافس فيها مرشح مستقبل وطن.

وفى المنيا، رفضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار صالح الحامدي، 3 طعون انتخابية تتعلق باستبعاد مرشحين اثنين من قوائم الترشح لخوض انتخابات الشيوخ بالنظام الفردي بالمحافظة، والثالث باستبعاد أحد المرشحين من قوائم الترشح، لعدم استيفائه الأوراق المطلوبة، وأيدت قرار لجنة تلقي الطلبات باستبعادهم.

ونظرت المحكمة، الطعون الثلاثة، الأول مقدم من رمضان محمد الفتاح لإعادة ضمه بكشوف المرشحين بعد تقديم شهادة الميلاد وتم رفض طعنه، والثاني مقدم من محسن مصطفى بعد تقديم شهادة الخدمة العسكرية، وتم رفض طعنه، وطعن مقدم من محمد عبدالحفيظ صالح مرشح حزب مستقبل وطن باستبعاد محمد صلاح عبدالمعبود، مستقل من كشوف المرشحين لعدم استيفاء الأوراق المطلوبة وتم رفض الطعن وتأييد قرار لجنة تلقي الطلبات بقيدة بكشوف المرشحين. وبذلك يستقر عدد المرشحين لخوض الانتخابات بالنظام الفردي عند 27 مرشحا.

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