شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ أسامة بن أحمد نقلي، السفير السعودي بالقاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو. ونشر السفير نقلى، عبر حسابه الشخصي على «تويتر» و«فيسبوك»: «أهنئ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر الشقيقة، بالذكرى الثامنة والستين لقيام ثورة يوليو.. مقرونة بأطيب الأمنيات لجمهورية مصر العربية بدوام الأمن والاستقرار، ومزيداً من التقدم والازدهار». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 89,745

تعافي 30,075

وفيات 4,440

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