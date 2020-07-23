شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي: «23 يوليو» تمثل لحظة فارقة في تاريخ مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ثورة 23 يوليو، تمثل لحظة فارقة من لحظات تاريخ مصر. وأوضحت قرينة الرئيس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة، التي تمثل لحظة فارقة من لحظات تاريخ مصر، أضيفت إلى سجلات نضال الشعب المصري وقواته المسلحة في الدفاع عن وطنه وليعيش مرفوع الرأس وموفور الكرامة.. كل عام وأنتم بخير». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 89,745

تعافي 30,075

وفيات 4,440

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