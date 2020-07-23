شكرا لقرائتكم خبر عن في عشق البطيخ .. فاكهة الدنيا والآخرة وسر تحرير مصر .. حلقة جديدة من الحدوتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديدة من برنامج الحدوتة تناقش الزميلة هدى زكريا تاريخ " البطيخ" الذى يصنف كخضروات ويعشقه المصريون باعتباره أفضل فاكهه صيفية . وتبدا من تاريخ الفراعنة وعلاقتهم بالبطيخ ثم الحضاره الصينية التي تنتج بطيخ سنويًا بقيمه تتجاوز ٢٠٠ مليار دولار . واخيرا تستعرض قصة تحرير مصر بواسطة البطيخ بعدما لجأ المصريون لحيلة وهي تفريغ البطيخ وارتداء قشرته كقبعه والتخفي في المياة لاستقطاب الفرنسيين وخطفهم .

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