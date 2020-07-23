شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: ثورة يوليو تجسيد لإرادة شعب يؤمن بالحرية والكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة أن احتفال مصر بذكرى ثورة 23 يوليو يجسد إرادة الشعب المصرى فى مواصلة بناء مصر الجديدة، شامخة قوية، تقود مسيرة التحرر الوطنى على المستوى العربى والدولى، مؤكدة حق شعوب المنطقة فى حريتها واستقلالها، وسيادتها، إيمانا منها بالمباديء التى أرستها ثورة يوليو.

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وأكدت الجامعة فى بيانها اعتزازها وفخرها بالتلاحم والتكاتف غير المسبوق بين الشعب والجيش، فى ملحمة وطنية تحفظ للوطن أمنه واستقراره، وللمواطن كرامته ورفاهيته، وحقه فى حياة كريمة تليق به كمصرى يملك تاريخا وحضارة، وقدرة على مواجهة كل التحديات والمخاطر، وتكشف الأزمات أصالة معدنه، وصلابة بنيانه.

وقال الدكتور الخشت، إن المرحلة الراهنة من تاريخ مصر، تؤكد مسيرة البناء، وقوة الجيش المصرى الرشيد، وسوف تبقى مصر بشعبها وبرجال قواتها المسلحة عزيزة تحمى ولاتهدد، وتصون ولا تبدد، وتردع كل من تسول له نفسه أن يمس أمنها القومى.