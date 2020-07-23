شكرا لقرائتكم خبر عن عبلة الكحلاوى تكشف عن مكان تتمنى الموت فيه.. وتؤكد: موجودة إلى أن يأذن الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أحدث ظهور لها بعد العديد من الشائعات عن وفاتها، أطلت الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوى، على متابعيها من خلال بث مباشر على صفحة جمعية الباقيات الصالحات، تحدثت خلاله عن فضل العشر الأوائل من شهر ذى الحجة، وأفضل الأعمال التي ينبغي على المسلم أن يفعلها في تلك الأيام، سواء محاولة ختم القرآن الكريم أو كثرة الدعاء.

وأضافت أن الله كريم ولا يحرم عبادة من الخير حيث اتفق الفقهاء أنه إذا تعطل الحج، علينا التقرب إلى الله بالصدقات، مشددة على أن الصدقة لا تغنى عن حج الفريضة، لكن الصدقة يمكن التقرب بها إلى الله لمن سبق له الحج او اعتاد الحج وتعطل هذا العام بسبب جائحة كورونا، وأن العطاء أمر في غاية الجمال.

وتابعت: أنه على المستطيعين أن يخرجوا الصدقات، وتمنت الدكتورة عبلة الكحلاوى أن توفيها المنية وهى في الروضة الشريفة أو بالمشاعر المقدسة، قائلة: ماما عبلة موجودة إن شاء الله إلى أن يأذن قضاء الله .

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وكانت قد انتشر على بعض الصفحات المشبوهة اليومين الماضيين أنباء عن وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوى وتناقلتها العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.