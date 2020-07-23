شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة ومحمد العبار يفتتحان فندق العنوان مراسى منتجع الجولف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح غدا الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار و محمد العبار، رئيس شركة إعمار العقارية فندق " العنوان" مراسى منتجع الجولف - الساحل الشمالى - سيدي عبد الرحمن، فى حضور إعلامى مصرى ودولى ولفيف من رجال الأعمال والسياحة.

ويلقى العبار والدكتور خالد العنانى، كلمتى افتتاح وترحيب بالحضور، ثم يقوما بجولة فى الفندق يعقبها عرض فيديو عن فندق "العنوان" مراسى منتجع الجولف ويجرى كلا من وزير السياحة والآثار ومحمد العبار عددا من اللقاءات الصحفية على هامش الافتتاح، يعقبها توقيع مذكرة تفاهم مع أكاديمية السويدي التعليمية.

وتبدأ بعدها جولة للحضور فى مراسى عن طريق رحلة لخليج مراسى والقرى السياحية من خلال نموذج توضيحى مجسم .

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ويعتبر شاطئ سيدى عبد الرحمن أروع شواطئ البحر المتوسط في هذه المنطقة وأكثرها تميزاً ورقياً، وهنا يبرز تميز مراسي التي أقيمت لتكون أول وأرقى وجهة عالمية في الساحل الشمالي، وهي الآن تخطو خطوات سريعة لتصبح وجهة سياحية عالمية للترفيه والإجازات، ولسياحة اليخوت، ورياضة الجولف.

ويقام المشروع على مساحة 6.5 مليون متر مربع، بقيمة 55 مليار جنيها مصريا ما يعادل 3.5 مليار دولار، ويقع فى سيدي عبد الرحمن الكيلو 125 الساحل الشمالي، وعدد الوحدات 8500 وحدة وبانتهاء عام 2020 سيكون قد تم تسليم 3750 وحدة.

وتضم مراسي 23 مجتمع، وتمتد المارينا على مساحة 1.16 مليون متر مربع، ومساحة المتنزهات المائية تصل إلى 16 كم، و تتميز مراسي بطابعها الخاص كمجتمع صديق للأسرة حيث تؤمن بأهمية توفير الأنشطة الهادفة لكل أفراد العائلة والتي تسهم في تدعيم الروابط العائلية، وتحتوي مراسي على العديد من المناطق التي تلائم الأطفال بمختلف مراحلهم العمرية ليندمجوا في جو من المرح والبهجة في محيط آمن.

وتوجد في مراسي أكبر مارينا لليخوت في جنوب البحر المتوسط بسعة 236 مرسى لليخوت إلى جانب توافر خدمات الصيانة الخاصة بها، وأول مارينا دولية في الساحل الشمالي بقدرة على استضافة اليخوت الفاخرة والتي يصل طولها إلى 150 متر ويضم مجتمع مراسي ملعباً للجولف رائع التصميم يتألف من 18 حفرة وهو من تصميم المهندس المعماري ذو الشهرة العالمية بيتر هارادين.