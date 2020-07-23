شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى لسفير مصر ببغداد: ندعم مصر سعيها لحماية حقوقها المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس الجمهورية العراقى الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس فى قصر بغداد، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق علاء موسى، الذى نقل له تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتمنياته للعراق بدوام التقدم والازدهار.

وأكد رئيس جمهورية العراق، خلال اللقاء، دعم العراق لجمهورية مصر العربية فى سعيها لحماية حقوقها المائية بشأن قضية سد النهضة، وبما يحفظ مصالح مصر وأمنها المائى، مشيرًا إلى متابعته لتطورات الأوضاع على الساحة الليبية عن كثب وتأثيراتها على المنطقة بشكل عام.

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وجدد الرئيس العراقى موقف بلاده الثابت بالوقوف مع أشقائه العرب فى جميع القضايا المصيرية، مشددًا على ضرورة اعتماد الحل السياسى واحترام إرادة الأشقاء الليبيين بما يضمن الاستقرار والسلام فى ليبيا، ويجنب المنطقة ويلات حربٍ لا تحمد عقباها.

وحمّل رئيس جمهورية العراق السفير تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى متمنيًا للشعب المصرى الشقيق المزيد من التطور والرفاهية.

بدوره أكد السفير موسى حرص مصر على توطيد العلاقات مع العراق والارتقاء بمستوى التعاون ليشمل المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة، كما استعرض آخر المستجدات بشأن سد النهضة، وموقف جمهورية مصر العربية من التطورات فى الساحة الليبية.