القومية للأنفاق: ماكينات لاستخراج تذاكر المترو بكافة المحطات المخطط افتتاحها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة القومية للأنفاق أن كافة محطات الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث التى سيتم افتتاحها للجمهور الأسبوع المقبل، تتضمن ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليًا ستعمل بجانب شبابيك حجز التذاكر التلقليدية الموجودة بالمحطات.
كانت الهيئة القومية للأنفاق انتهت من كافة أعمال تنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم، كما استكملت كافة تجارب واختبار التشغيل لأنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم والقطارات التي ستعمل خلال هذا الجزء .
وأكدت مصادر مطلعة لليوم السابع أن تحالف شركات المقاولات المنفذةللمشروع انتهى من كافة الاعمال والاختبارات وإجراءات السلامة، وأن المشروع أصبح جاهز للافتتاح والتشغيل الرسمي للجمهور، متوقعة افتتاح هذا المشروع للجمهور خلال احتفالية كبرى متوقع يحضرها رئيس الجمهورية الأحد المقبل.
وقالت المصادر إنه مخطط افتتاح وتشغيل 6 محطات جديدة ستدخل الخدمةبالخط الثالث للمترو الاحد المقبل، لافتة إلى أن المحطات الجديدة هى محطات النزهة 1 وهشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور، وأن هذه المحطات الـ 6 علوية منفذة عبر جسم كوبرى ممتد.
وأشارت المصادر إلى أن محطة عدلي منصور التي ستمثل نهاية الخط الثالث للمترو ستضم 3 محطات مترو أنفاق وقطار مكهرب وشاتل باص، لافتة إلى أنها ستربط وستكون بداية محطات مشروع القطار المكهرب السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان الجارى تنفيذه حاليا، كما ستربط وستشهد انطلاق شاتل باص الرابط مع مطار القاهرة، كما سيجاورها ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدان وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا لصيانة قطارات المترو.
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