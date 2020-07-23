شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق: ماكينات لاستخراج تذاكر المترو بكافة المحطات المخطط افتتاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة القومية للأنفاق أن كافة محطات الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث التى سيتم افتتاحها للجمهور الأسبوع المقبل، تتضمن ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليًا ستعمل بجانب شبابيك حجز التذاكر التلقليدية الموجودة بالمحطات.

كانت الهيئة القومية للأنفاق انتهت من كافة أعمال تنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم، كما استكملت كافة تجارب واختبار التشغيل لأنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم والقطارات التي ستعمل خلال هذا الجزء .