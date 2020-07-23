أخطر 10 اعترافات لخلية فبركة الفيديوهات الإخوانية ضد مصر.. إنفو جراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تتوقف محاولات جماعة الإخوان الخبيثة للعودة للحكم، عن طريق طمس الحقائق والفبركة المستمرة، من خلال إنتاج فيديوهات "مضروبة" عن أزمة سد النهضة وليبيا وانتخابات مجلس الشيوخ، كشفتها العناصر الإخوانية المقبوض عليهم فى الإسكندرية بعد فبركتهم للفيديوهات. ونستعرض من خلال الإنفو جراف التالى أخطر 10 اعترافات لخلية فبركة الفيديوهات الإخوانية.. 1 ـ تلقينا أموالا ضخمة من قطر وتركيا لفبركة الفيديوهات 2 ـ نفبرك فيديوهات عن سد النهضة وليبيا ومجلس الشيوخ 3 ـ أنتجنا فيديوهات مضروبة عن فيروس كورونا في مصر 4 ـ نضع أرقاما وإحصائيات مزيفة على الفيديوهات لتشويه صورة مصر Advertisements 5 ـ نركب أصواتا على الفيديوهات لتضليل المواطنين 6 ـ نذيع الفيديوهات المضروبة على الجزيرة ومكملين والشرق 7 ـ هدفنا الوقيعة بين الدولة والمواطنين 8 ــ نسعى لتحريك المواطنين في مظاهرات بالشارع 9 ـ الأموال تصلنا من الخارج عن طريق زوبع وعبد الله الشريف 10 ـ حلمنا عودة الاخوان للحكم بأى وسيلة

إنفو أخطر اعترافات خلية فبركة فيديوهات الإخوان

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