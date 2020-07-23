شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة اغتصاب "قط" بالأردن.. التقرير الطبى يكشف تعرضه لتهتك فى فتحة الشرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت سيدة أردنية تقرير طبى لـ"القط ألكس" الذى تعرض للاختطاف والاغتصاب فى العاصمة الأردنية عمان.

وأشار التقرير الطبى الصادر عن إحدى العيادات البيطرية فى الأردن تعرض القط لآلام فى منطقة الحوض والظهر وتهتك بفتحة الشرج وأثار نزيف، موضحا أنه تم تحويل القط لعيادة بها أجهزة تصوير وتحليل مخبرى حتى يتم التثبت من تعرض القط للاغتصاب من عدمه.

كانت سيدة أردنية قد نشرت الأربعاء فيديو يثبت تعرض قط للاغتصاب بطريقة وحشية من قبل شخص مجهول، وقالت وسائل إعلام أردنية إن مجهولا أقدم على اختطاف قط من أحد المنازل فى الهاشمى الشمالى بالعاصمة عمان، وقام باغتصابه بطريقة وحشية.

وأكدت صاحبة القط أليكس، في تصريح لوسائل إعلام أردنية، أن القط تعرض لاختطاف لعدة ساعات من باب منزلها، ليعود أدراجه أمام المنزل وهو فى حالة "مزرية" لم تكن تعرف فى البداية أنه تعرض للاغتصاب.

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وأوضحت السيدة الأردنية أنها عندما شاهدت الدماء تسيل من القط، بعثت بصوره لإحدى الطبيبات من أجل استشارتها بما رأته على القط، التى بدورها دعتها إلى الذهاب للعيادة البيطرية.





وعليه، ذهبت السيدة إلى أحد الأطباء البيطريين في العاصمة عمان، ليكشف بعدها تعرض "القط أليكس" لجريمة اغتصاب واعتداء، مما دفعه إلى حقنه بالإبر المهدئة وإعطائه الأدوية اللازمة لتخفيف آلامه الحادة.

وفي السياق، تقول السيدة إنها تحقق في القضية عبر التواصل مع جيرانها، للاطلاع على كاميرات المراقبة من أجل معرفة الشخص الذي ارتكب الجريمة.

وأكدت أنها ستقوم برفع دعوى قضائية على مرتكب الجريمة حال التوصل له عبر كاميرات المراقبة. واستغربت السيدة من هؤلاء الأشخاص الذين وصفتهم بـ"الوحوش" معبرة عن خوفها على بناتها والقاطنين في ذات الحي، من هؤلاء الأشخاص.