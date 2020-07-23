شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمنى لتلفزيون الخليج 365: المناسبات كلمة السر عند الجماعات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد زكى مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن العناصر الإرهابية دائما ما تركز وتختار أوقات بعينها لتنفيذ مخططاتها الإرهابية، وتحديدا فى المناسبات، كمناسبات دينية أو سياسية أو وطنية وغيره.

وأضاف اللواء زكى لـ "تلفزيون الخليج 365" تعقيبا على بيان وزارة الداخلية بالكشف عن خلية إرهابية بالإسكندرية تنتج فيديوهات مفبركة عن مصر لتنفيذ مخططهم الذى يستهدف إثارة الشائعات والبلبلة فى أوساط المواطنين تزامنا مع بدء الاستحقاقات الانتخابية، أن هناك دور لمن يخطط لهذه العمليات، ليس فقط التكليف باستقطاب العناصر التى ترتكب الأعمال الإرهابية، ولكن القيام بتدريبهم، وتحديد الإمكانيات التى يستخدمونها، ثم يأتى اختيار توقيت التنفيذ.

وأشار اللواء زكى، انه دائما ما يكون الوقت هو هدف لهم لتحقيق أغراضهم وهدفهم فى اجهاض المسيرة التى نعيشها، وإحباط الراى العام المصرى تجاه كافة القضايا التى نتعامل معها.

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وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، مخطط اختيار الوقت له مناسبات مثل مناسبة دينية كعيد الأضحى المبارك، ومناسبة سياسية أو وطنية كثورة 23 يوليو، أو مناسبات تتعلق بالظرف الهام، وتكون خاصة بالتحفز للحماية ورعاية مصالحنا من خلال مثلا مواجهة الخطر على الحدود الغربية، والخطر الذى يهدد منابع النيل الأزرق، وأيضا وجود مناخ خاص بالوضع الصحى، حيث تتعامل الدولة بنجاح تام مع أزمة كورونا.

وشدد زكى على أن هذه العمليات تبدأ فى الظهور مع وجود مناخ تنموى، وظهور بشائر الخير التى بدت واضحة على الاقتصاد المصرى، وكل هذه الأمور تكون معاكسة لمن يريد إحباط الوطن والشعب، ولمن يريد أن يكون هناك نوع معين من البلبة وعدم استقرار البلاد.

أما عن استخدام العناصر الإرهابية لهذا النوع من الإرهاب كالفيديوهات المفبركة، قال اللواء محمد زكى، أن هذا الأداء يتسم بنوع من العصبية نتيجة شعور هذه العناصر من داخلها انها لن تنجح فى هدفها فى تخريب البلد، فتلجأ إلى دوى أو أشكال أخرى لتحقيق هدفها كصناعة فيديوهات مفبركة تبث من خلالها الشائعات على مصر، لكن الشعب على درجة كبيرة من الوعى، فهذا الشعب الذى خرج فى 30 يونيو، وأوقف الفوضى الخلاقة التى كانت هدفا للعديد من القوى الدولية، وأجبر لعالم على احترام إرادته لن يستطيع أى كيان أو عناصر أن تضحك عليه.

وتابع موجها نصيحة للمصريين، "لابد للجميع أن يعى أننا جميعا نعيش فى ظل راية واحدة، وان مصر ليست كأى وطن، وانه مفيش حد يقدر يضحك علينا، أو أن مفيش حد هيقدر يستثمر السلبيات لصالحه، وانه محدش هيدعى أنه أكثر وطنية مننا أو أنه أكثر مننا حبا لوطنه لابد أن نثق أن قيادتنا ونقف خلفها".

وضبطت وزارة الداخلية خلية إرهابية بالإسكندرية تنتج فيديوهات مفبركة عن مصر فاستمرارا لجهود وزارة الداخلية فى كشف المخططات العدائية لتنظيم الإخوان الإرهابى، رصدت معلومات قطاع الأمن الوطنى إصدار قيادات التنظيم الهاربة بالخارج تكليف لعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم بالبلاد بالعمل على تنفيذ مخططهم الذى يستهدف إثارة الشائعات والبلبلة فى أوساط المواطنين تزامنا مع بدء الاستحقاقات الانتخابية من خلال إنتاج واعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن اخبار مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدوله وترويجها عبر شبكة الانترنت وقنوات الفضائية الإخوانية التى تبث من الخارج.