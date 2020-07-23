شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات ، 12 شائعة تم تداولها .

وتضمنت الشائعات زيادة الأسعار تزامناً مع إجراء الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري وفرض ضرائب جديدة على مكالمات المحمول وزيادة أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك وإجبار المواطنين على شراء الكمامات الواقية على البطاقات التموينية والسماح بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المساجد بمختلف المحافظات.



شائعات وحقائق (1)

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وتداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم زيادة مصاريف استخراج رخصة قيادة السيارات بنسبة200 % وعجز في أدوية مرضى القصور الكلوي بالمستشفيات الحكومية وإجبار الطلاب على التبرع للمدارس كشرط لتقديم ملفات الالتحاق بالعام الدراسي الجديد وإلغاء مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية من مناهج الثانوية العامة بدءاً من العام المقبل.



شائعات وحقائق (2)

ومنح مراكز الدروس الخصوصية تراخيص بدءاً من أكتوبر المقبل وتحويل "اللغة الأجنبية الثانية" لمادة نشاط في العام الدراسي المقبل وإلغاء امتحانات شهادات القراءات بكافة المعاهد الأزهرية.