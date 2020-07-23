شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة الرئيس مهنئة المصريين بذكرى 23 يوليو: أضيفت إلى سجلات نضال الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصرى بالذكري الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.





Advertisements

وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة، التي تمثل لحظة فارقة من لحظات تاريخ مصر، أضيفت إلى سجلات نضال الشعب المصري وقواته المسلحة في الدفاع عن وطنه وليعيش مرفوع الرأس وموفور الكرامة.

واختتمت كلمتها :" كل عام وأنتم بخير"