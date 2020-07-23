شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان: يجب التوصل لاتفاقية ملزمة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان، إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب تؤثر سلبًا على مفاوضات سد النهضة.

وقال حمدوك اليوم الخميس: "يجب التوصل إلى اتفاقية شاملة وملزمة بشأن تعبئة وتشغيل سد النهضة تمهيدا للتعاون مستقبلا".

وأضاف رئيس الوزراء السوداني خلال مؤتمر صحفى لإعلان أسماء الولاة المدنيين اليوم الخميس: "لم أسمع أن آبى أحمد أعلن لشعبه بأنهم يمتلكوا نهر النيل وأنهم أنجزوا الملء في المرحلة الأولى.. تحدثت مع الاثيوبين أمس لكن يظل موقفنا أنه لا بديل للتفاوض للوصول إلى اتفاقية محكمة تعالج مشكلة الملء والتشغيل".

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ونوه بأن إثيوبيا لديها طموحات للتنمية واستغلال المياه ، لكن لكي نصل إلى ذلك، يجب التوصل إلى اتفاق محكم يعالج مشكلة الملء والتشغيل ، وهذا حق يكفله القانون الدولى خاصة في الأنهار المشتركة، ويجب التوافق مع بلدان المصب، والقانون الدولى ينظم هذه المسألة بشكل سليم".

واختتم حمدوك كلمته: "لدينا مصلحة حقيقة في تأسيس مناخ يسمح بالاتفاق وظللنا نقدم طريقة إيجابية بمبادرات عملية تضمن اقتراحات لحل المسألة العالقة".