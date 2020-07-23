شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية خاصة..كلمة الرئيس في ذكرى ثورة يوليو..تحديات استثنائية ورسائل هامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم"تليفزيون الخليج 365"، تغطية خاصة لحلول الذكرى الـ68، لثورة 23 يوليو المجيدة، وهى التغطية التي قدمتها الزميلة نسرين فؤاد، واعدتها الزميلة إسراء عبد القادر.

وتناولت التغطية الخاصة قراءة أوضح وأكثر دقة في الكلمة التي ألقاها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى للأمة، والذى تحدث فيها عن الكثير من التحديات التي تواجه الأجيال الحالية، مقدمًا التحية لكل من ضحى وقدم وعمل من اجل الوطن.



أثناء التغطية

وانضم للتغطية الخاصة عبر تطبيق "زووم"، الكاتب الصحفى ورئيس تحرير مجلة أكتوبر، محمد أمين، والذى استعرض أبرز النقاط التي تضمنتها كلمة الرئيس السيسى اليوم.

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وأكد الكاتب الصحفى محمد أمين أن نتائج ثورة يوليو جاءت واضحة في حركات التحرر في الوطن العربى، والعدالة الاجتماعية، والتغيرات التي نحياها جميعًا حتى الآن، والعدالة الاجتماعية من خلال المشروعات التي خرجت للنور على أرض الواقع.



التغطية

مشيرًا إلى أن الجيل الحالي وما يواجهه من تحديات لابد عليه أن يدرك خطورة المعركة الحالية، والتغيرات التي تحدث ف المنطقة، والاخطار التي تحيط بالأمن القومى المصرى، كما انه يجب على الأجيال الحالية أن تعى أهمية تحريك العقول عن طريق الأعلام، وتأثير التنظيمات الإرهابية ومعاونيها على الوعى العام، فلابد أن يكون هناك ثقة كبيرة بين الشعب وبين الرئيس وقراراته، فمن المهم في المرحلة الحالية أن يصطف الشعب خلف رئيسه.



الزميلة نسرين فؤاد

وعن توجيه التحية لمحمد نجيب كرمز لثورة يوليو قال محمد أمين أنه يعتبر بمثابة تأكيد على أن الدولة المصرية الحالية وقيادته حريصة على تقديم التحية لكل من حرص وقدم لهذا الوطن، وعمل من أجله،