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هيئة الدواء تنفى وجود عجز في أدوية مرضى القصور الكلوي بالمستشفيات الحكومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء حول عجز في أدوية مرضى القصور الكلوي بالمستشفيات الحكومية، تواصل المركز مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي عجز في أدوية أو محاليل مرضى القصور الكلوي.

 

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وشددت على توافر الأدوية والمحاليل في المستشفيات والصيدليات، وأنه يتم التنسيق والمتابعة باستمرار مع هيئة الشراء الموحد لتوفير وضخ احتياجات المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي من الأدوية والمحاليل، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

 

 

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