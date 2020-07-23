شكرا لقرائتكم خبر عن مشيخة الأزهر تنفى إلغاء امتحانات شهادات القراءات بكافة المعاهد الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء ‘نه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إلغاء امتحانات شهادات القراءات بكافة المعاهد الأزهرية، تواصل المركز مع مشيخة الأزهر الشريف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء امتحانات شهادات القراءات بكافة المعاهد الأزهرية

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وأوضحت المشيخة أن امتحانات القراءات لكافة المراحل والتخصصات ستُعقد في مواعيدها المقررة وفقاً للجدول المعلن رسمياً، خلال الفترة من 8 أغسطس 2020، حتى يوم 17 من نفس الشهر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة جميع المشاركين بالامتحانات.