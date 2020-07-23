شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن 2130 سجينا بعفو رئاسى بمناسبة ذكرى 23 يوليو وعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرج قطاع السجون عن عدد من النزلاء، بمناسبة ثورة 23 يوليو، في إطار حرص وزارة الداخلية على تبني فلسفة عقابية جديدة.

وقالت الداخلية: تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفو شروط العفو بمناسبه الإحتفال بكل ٍ من "الذكرى الثامنة والستون لثورة الثالث والعشرين من يوليو – عيد الأضحى المبارك" عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج .

وإنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 2130 نزيل من بينهم 221 نزيلاً إفراجاً شرطياً.يأتى ذلك إستمراراً لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.