شكرا لقرائتكم خبر عن يد الرحمة تنقذ "طفلة منور قليوب" بعد ربطها بسلاسل حديدية وتعذيبها.. فيديوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدت منطقة عزبة إمام بمركز قليوب واقعة مأساوية، حيث تجرد أب من كل مشاعر الأبوة وعذب طفلته 11 عاما، بطريقة وحشية مدعيا أنها تسلك سلوكا غير سوي، وقام بحبسها في غرفة بالمنزل وربطها بالسلاسل الحديدية حتي نجحت لجنة حماية الطفل والشرطة في تحريرها، وضبط الأب وعرضه على النيابة التي قررت إحالة الطفلة للطب الشرعي، لبيان ما بها من إصابات والكشف عن عذريتها، وذلك بعد ادعاءات والدها. Advertisements لمعرفة التفاصيل تابع الفيديو التالى..

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