شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات لندن وبكين تحرم الصينيين من ليلة تتويج صلاح بـالبريمير ليج..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غابت مشاهد تتويج نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح عن التلفزيون الصيني أمس الأربعاء بكأس الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب مباراة ليفربول وتشيلسي ، بحسب ما نشرته شبكة بلومبرج الأمريكية في تقرير لها اليوم، والسبب، خلافات سياسية بين لندن وبكين.

تفاصيل الأزمة كشفتها بلومبرج ، مشيرة إلى أن التلفزيون الصيني الرسمي قرر مقاطعة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، في اقحام لكرة القدم الاحترافية في خلافات السياسة بحسب التقرير.

ونقلت الوكالة عن شخص مطلع على الأمر قوله إن قناة CCTV الصينية التى تملك حقوق بث مباريات الدورى الإنجليزى فى الصين لن تذيع المباريات المتبقية فى الدوري الحالى.

ولم يتم بث مباراة تشيلسى وليفربول مساء أمس الأربعاء، والتي شهدت تتويج محمد صلاح بكأس البطولة ليكون بذلك أول مصري يحقق هذا الإنجاز في الدوري الإنجليزي.

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وبحسب مصادر تحدثت لبلومبرج، لم يتم بث المباراة أو الاحتفال وتتبقى جولة واحدة من المباريات هذا الموسم، ولا يتضمن جدول القناة بثها.

وتأتى هذه الخطوة فى ظل تدهور فى العلاقات بين الصين وبريطانيا فى الأسابيع الأخيرة بعدما قررت حكومة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون منع عملاق الاتصالات الصينية هواوى ومعارضة القانون الأمنى الجديد فى هونج كونج. وناقشت بريطانيا مع الولايات المتحدة التى تتخذ نهجا أكثر صدامية مع الصين، إنشاء تحالف من الدول لمواجهة بكين.

وتقول بلومبرج إن هذه لن تكون المرة الأولى التى يتم فيها إقحام الرياضات التنافسية عالم السياسة. ففى العام الماضى توقفت نفس القناة الصينية عن إذاعة مباريات كدورى السلة الأمريكى بعدما أدلى مسئول بإحدى الفرق بتصريحات تؤيد المظاهرات المناهضة للصين فى هونج كونج.

وقال مارك تانر، مؤسس شركة أبجاث وتسويق "شينا سكينى" فى شنغهاى إن تحرك قناة CCTV هو رمز لم يمكن ان ياتى بعد القرارات التى تم اتخاذها حول هونج كونج وهواوى.