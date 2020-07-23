شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا .. السيسى يكلّف الحكومة بتوفير لقاحات كورونا فور طرحها من الشركات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها تكليف الرئيس السيسى للحكومة بتوفير لقاحات كورونا فور طرحها من الشركات العالمية.

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، استعرض خلاله جهود الهيئة في متابعة إنتاج لقاحات فيروس "كورونا" التي تقوم بها العديد من الشركات حول العالم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة لملف توفير اللقاحات لفيروس "كورونا" فور إتاحتها من قبل الشركات العالمية، قائلا: لدينا تكليف من الرئيس بتوفير هذه اللقاحات فور طرحها، وفي هذا الصدد عقدنا على مدار الأسابيع الماضية اجتماعات دورية مع وزيرى التعليم العالى والصحة، وبحضور مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ورئيس الهيئة المصرية للدواء، حيث تم التأكيد على ضرورة متابعة نتائج تجارب اللقاحات العالمية من أجل الحصول عليها فور إمكانية تعاقد الدول المختلفة لاقتنائها.



الداخلية تضبط خلية إرهابية بالإسكندرية تنتج فيديوهات مفبركة عن مصر الداخلية تضبط خلية إرهابية بالإسكندرية تنتج فيديوهات مفبركة عن مصر

ضبطت وزارة الداخلية خلية إرهابية بالإسكندرية تنتج فيديوهات مفبركة عن مصر فاستمرارا لجهود وزارة الداخلية فى كشف المخططات العدائية لتنظيم الإخوان الإرهابى، رصدت معلومات قطاع الأمن الوطنى إصدار قيادات التنظيم الهاربة بالخارج تكليف لعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم بالبلاد بالعمل على تنفيذ مخططهم الذى يستهدف إثارة الشائعات والبلبلة في أوساط المواطنين تزامنا مع بدء الاستحقاقات الانتخابية من خلال إنتاج واعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن اخبار مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدوله وترويجها عبر شبكة الانترنت وقنوات الفضائية الاخوانية التى تبث من الخارج.



غدا نشاط للرياح جنوب سيناء وطقس حار رطب بالقاهرة والعظمى 36 درجة غدا نشاط للرياح جنوب سيناء وطقس حار رطب بالقاهرة والعظمى 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 %.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.



الحكومة تنفى منح مراكز الدروس الخصوصية تراخيص بدءاً من أكتوبر المقبل الحكومة تنفى منح مراكز الدروس الخصوصية تراخيص بدءاً من أكتوبر المقبل

نفت وزارة التربية والتعليم، ما تردد من أنباء بشأن منح مراكز الدروس الخصوصية تراخيص بدءاً من أكتوبر المقبل، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية على الإطلاق، لمنح مراكز الدروس الخصوصية تراخيص بدءاً من أكتوبر المقبل، وأنه لم يتم دراسة أي قرارات بشأن منح تراخيص لتلك المراكز، واستمرار اعتبارها منشآت تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وذلك في إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية الجديدة.

كما نفت الوزارة أنباء بشأن تحويل "اللغة الأجنبية الثانية" لمادة نشاط في العام الدراسي المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحويل "اللغة الأجنبية الثانية" لمادة نشاط في العام الدراسي المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن اللغة الأجنبية الثانية تعد أحد المواد الأساسية التي يتم تدريسها ضمن مناهج الثانوية العامة لكل من الشعبتين العلمية والأدبية.



خلافات لندن وبكين تحرم الصينيين من ليلة تتويج صلاح بـالبريمير ليج..اعرف السببالحكومة: تغليظ العقوبات على الإسراف فى استخدام المياه أو الوصلات الخلسة خلافات لندن وبكين تحرم الصينيين من ليلة تتويج صلاح بـالبريمير ليج..اعرف السببالحكومة: تغليظ العقوبات على الإسراف فى استخدام المياه أو الوصلات الخلسة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، حضره الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة.

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وحول ضرورة ترشيد استهلاك المياه، أشار رئيس الوزراء إلى حجم التحديات التي تواجهنا في قطاع المياه، مؤكداً أن ذلك يفرض علينا ضرورة العمل على تحقيق وفر حقيقي في كميات المياه المستهلكة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على أهمية استمرار تنسيق الجهود المبذولة من جانب الجهات المختلفة فى الدولة، سعياً لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيداً لاستهلاك المياه، وتحقيقا لاستغلالها بالشكل الأمثل، بما يلبي كافة الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بالتوسع العمراني، والزيادة السكانية المستمرة، وذلك من خلال التوسع في إنشاء محطات التحلية بالمحافظات الساحلية، إلى جانب التوسع في إقامة محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، واستخدامها فى الأغراض المخصصة لذلك



رئيس الوزراء يتابع منظومة حوافز تحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعى رئيس الوزراء يتابع منظومة حوافز تحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة منظومة حوافز تحويل السيارات القديمة إلى العمل بالغاز الطبيعي واستراتيجية صناعة المركبات الكهربائية، حضره وزراء والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والدولة للإنتاج الحربي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ما تم حتى الآن فيما يخص منظومة حوافز تحويل السيارات القديمة إلى العمل بالغاز الطبيعي، مشيرة إلى عقد اجتماع تنسيقي بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، وتم تحديد الأدوار وآليات العمل بما في ذلك الشروط الفنية للسيارات القديمة.



الأوقاف تنفى السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى فى جميع مساجد الجمهورية الأوقاف تنفى السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى فى جميع مساجد الجمهورية

نفت وزارة الأوقاف فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المساجد بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن قرار فتح المساجد يقتصر فقط على أداء الصلوات الخمس، مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة، مُشيرةً إلى أنه سيتم نقل صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد "السيدة نفيسة" بعدد محدود من العاملين بالأوقاف، على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر.





مشيخة الأزهر تنفى إلغاء امتحانات شهادات القراءات بكافة المعاهد الأزهرية

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء ‘نه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إلغاء امتحانات شهادات القراءات بكافة المعاهد الأزهرية، تواصل المركز مع مشيخة الأزهر الشريف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء امتحانات شهادات القراءات بكافة المعاهد الأزهرية

وأوضحت المشيخة أن امتحانات القراءات لكافة المراحل والتخصصات ستُعقد في مواعيدها المقررة وفقاً للجدول المعلن رسمياً، خلال الفترة من 8 أغسطس 2020، حتى يوم 17 من نفس الشهر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة جميع المشاركين بالامتحانات.





هيئة الدواء تنفى وجود عجز في أدوية مرضى القصور الكلوي بالمستشفيات الحكومية

شف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء حول عجز في أدوية مرضى القصور الكلوي بالمستشفيات الحكومية، تواصل المركز مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي عجز في أدوية أو محاليل مرضى القصور الكلوي.

وشددت على توافر الأدوية والمحاليل في المستشفيات والصيدليات، وأنه يتم التنسيق والمتابعة باستمرار مع هيئة الشراء الموحد لتوفير وضخ احتياجات المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي من الأدوية والمحاليل، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.