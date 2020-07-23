الرئيس السيسى يهنئ المصريين بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشعب المصري بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو.

وكتب الرئيس علي صفحته الرسمية بموقع تويتر: أهنئ الشعب المصري بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو، التي جعلت من مصرنا جمهورية نفخر ونعتز بها، دونت بمبادئها العظيمة صفحة مضيئة في سجلات التاريخ المصري عن تكاتف القوات المسلحة مع الشعب من أجل إعلاء مصلحة الوطن وتحقيق استقلاله وتقرير مصيره نحو الأفضل.حفظ الله مصر وشعبها". وكتب الرئيس علي صفحته الرسمية بموقع تويتر: أهنئ الشعب المصري بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو، التي جعلت من مصرنا جمهورية نفخر ونعتز بها، دونت بمبادئها العظيمة صفحة مضيئة في سجلات التاريخ المصري عن تكاتف القوات المسلحة مع الشعب من أجل إعلاء مصلحة الوطن وتحقيق استقلاله وتقرير مصيره نحو الأفضل.حفظ الله مصر وشعبها".

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