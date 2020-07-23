شكرا لقرائتكم خبر عن إرهابي: هدفنا من فبركة الفيديوهات نشر السلبيات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإرهابي محمد محمد سعيد عبد الله المقبوض عليه في خلية الإخوان الإرهابية المتخصصة في فبركة الفيديوهات بالإسكندرية:" أنا حاصل على بكالوريوس اعلام جامعه القاهرة، وانضميت للإخوان وانا عندى 12 سنه واشتغلت في اللجنة الإعلامية للأخوان من 2011 حتى 2013 وتوقفت بعد كده، في الفترة الأخيرة ، وتلقينا تعليمات وتكليفات من قيادات الاخوان بالخارج في قطر وتركيا وبعتولنا فلوس لإنتاج فيديوهات، استأجرنا شقة واسسنا استديو والمقر دة كان مقر لجنة الإنتاج الفني التابعه للجنة الإعلامية للإخوان المسلمين في الإسكندرية وكان معايا 4 وكنت انا المشرف عليهم، وكنت بقابل الحركى حسن بدر باخد منه فلوس".

وتابع الإرهابي":" الفيديوهات كانت عن ملفات كانت عن فيروس كورونا وسد النهضة والملف الليبى كنا بنكتب تقارير وبنسجلها بالصوت وبنغير في الصوت ببعض البرامج وبنركب عليها بعض الفيديوهات والاحصائيات والبيانات وفى الغالب بتكون فيها فبركة في الأرقام ونطلع الموضوع بشكل مقنع للجمهور بحيث اللى يشوفه يحسه حقيقى، وبعد ما بنخلص بنبعت الفيديوهات للقيادات في تركيا وبعد اعتمادهم ليها بيتم بثه على قنوات الاخوان زى مكملين وقناه وطن وقناه الشرق والسوشيال ميديا وقنوات اليوتيوب المختلفه"

وتابع "" الهدف من كده نزيد سخط الناس على النظام من خلال نشر السلبيات حتى يخرج الناس في مظاهرات ضد النظام، والمستفيد الوحيد هم الاخوان".

أسقطت وزارة الداخلية خلية الاخوان لفبركة الفيديوهات قبل الاستحقاقات الديمقراطية، جاء ذلك استمرارا لجهود وزارة الداخلية في كشف المخططات العدائية لتنظيم الاخوان الإرهابي.

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رصدت معلومات قطاع الامن الوطنى اصدار قيادات التنظيم الهاربة بالخارج تكليف بعدد من العناصر الاخوانية والمتعاونين معهم بالبلاد بالعمل على تنفيذ مخططهم الذى يستهدف اثارة الشائعات والبلبلة في أوساط المواطنين تزامنا مع بدء الاستحقاقات الانتخابية من خلال انتاج واعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن اخبار مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدوله وترويجها عبر شبكة الانترنت وقنوات الفضائية الاخوانية التي تبث من الخارج.

تم تحديد العناصر الاخوانية القائمة على هذا المخطط من الهاربين بتركيا ابرزهم الارهابى الاخوانى الهارب عماد البحيرى والارهابى الاخوانى الهارب حسام الشوربجى والارهابى الاخوانى الهارب سيد توكل والارهابى الاخوانى الهارب حمزة زوبع.

وأكدت المعلومات اضطلاع المعلومات الإرهابية في اطار تنفيذ مخططها بإستغلال احدى الوحدات السكنيه بالإسكندرية وتجهيزها كإستديو لإعداد اعمال المونتاج الخاصة بالمادة الإعلامية المفبركة حيث تم استهداف الاستديو وضبط القائمين عليه ، وهم الارهابى الاخوانى هشام متولى الشوبكى، والارهابى الاخوانى اسلام علوانى حجازى، والارهابى الاخوانى إبراهيم سعيد إبراهيم والارهابى الاخوانى محمد محمد سعيد والارهابى الاخوانى محمد احمد شحاته، والارهابى الاخوانى صهيب سامى الزقم.

وعثر داخل الاستديو على العديد من الكاميرات وأجهزة الحاسب الالى وأدوات المونتاج والتصوير وعدد من الفيديوهات المفبركة حول الأوضاع الداخلية بالبلاد تمهيدا لترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات وأكدت وزارة الداخلية استمرار التصدي بكل حسم لأية محاولات تستهدف اثارة البلبلة والنيل من استقرار البلاد