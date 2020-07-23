شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنفى السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى فى جميع مساجد الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الأوقاف فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المساجد بمختلف محافظات الجمهورية. Advertisements وأوضحت الوزارة أن قرار فتح المساجد يقتصر فقط على أداء الصلوات الخمس، مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة، مُشيرةً إلى أنه سيتم نقل صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد "السيدة نفيسة" بعدد محدود من العاملين بالأوقاف، على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر.

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