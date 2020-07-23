مكتب المكافحة يشن حملة مكبرة لضبط ديلرات المخدرات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وسامح غيث:

واصلت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة جهودها في مجال مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة جهودها في مجال مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها وأسفرت الحملات التي قادها العميد وائل نصار، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، عن ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما (365 جرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، 3 هواتف محمول.

كما تم ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وبحوزته ٥٠٠ جرام لمخدر الإستروكس، مبلغ مالي، هاتف محمول.

Advertisements

وأثمرت الجهود عن ضبط 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة ودراجة نارية بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وبحوزتهم (1,500 كيلو جرام لمخدر الفودو، مبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.