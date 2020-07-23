بقرار جمهوري.. الداخلية: الإفراج عن 2130 نزيلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
أعلنت وزارة الداخلية عن الإفراج بالعفو عن 2130 نزيلًا بينهم 221 إفراجًا شرطيًا.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن الإفراج تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (٤١١) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بكل ٍ من (الذكرى الثامنة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو – عيد الأضحى المبارك).
وقام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (2130) نزيلًا من بينهم (٢٢١) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
يأتي ذلك استمرارًا لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
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