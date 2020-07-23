مصر | عضو بالجماعة الإرهابية يعتدي جنسيا على طفل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 03:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عضو بالجماعة الإرهابية يعتدي جنسيا على طفل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ لقسم شرطة الشروق من والد طفل عمره 11 سنة، بقيام عضو جماعة الإخوان الإرهابية "رجب.ع" بالتعدي جنسيا على نجله والذي يعمل طرفه بمحل صيانة الأجهزة الكهربائية، وبضبطه عثر على هاتف محمول يحتوي فيديو للإرهابي المذكور السابق اتهامه في القضية رقم 763/2015 (انضمام لجماعة محظورة) حال قيامه بالاعتداء جنسيا على طفل آخر. وتحرر عن الواقعتين المحضرين رقمين 1935 - 1953 / 2020 إداري قسم شرطة الشروق

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