مصر | 11 واقعة سرقة.. اعترافات عصابة سرقة المتاجر بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 03:17 مساءً - انت الان تقراء خبر 11 واقعة سرقة.. اعترافات عصابة سرقة المتاجر بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المتاجر باعترافات تفصيلية عن خطط ارتكاب 11 واقعة سرقة في القاهرة.

وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي 35 ألف جنيه من متحصلات الواقعة بمسكنهم، وضبط الخزينة المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة، كما إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب حوادث سرقات المتاجر بإسلوب "كسر القفل".

وكانت تحريات قسم شرطة المطرية أكدت قيام 4 أشخاص "لهم معلومات مسجلة بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة المتاجر بأسلوب " كسر الباب"

وعقب تقنين الإجراءاتتم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة نقل "ملك أحدهم وضبط بحوزتهم بندقية خرطوش – فرد خرطوش- فرد روسى – 13 طلقة نارية مختلفة الأعيرة - سلاح أبيض - مقص حديدى كبير الحجم - زرادية حديد - عتلات حديد - جاكوش كبير الحجم يستخدم في تكسير الخزن - كشاف يدوى كبير الحجم - كمامات قماش سوداء اللون.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة بإسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم والسيارة المشار إليها.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.