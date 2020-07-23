أخبار مصر | شباب الصحفيين ترصد قصص "فلانتينو التحرش" محمد ناجي بعد فصله من مؤسسة الفكر والتعبير

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 03:17 مساءً - انت الان تقراء خبر شباب الصحفيين ترصد قصص "فلانتينو التحرش" محمد ناجي بعد فصله من مؤسسة الفكر والتعبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت جبهة شباب الصحفيين، عن فضيحة مدوية للباحث الوهمي محمد ناجي مدير وحدة الأبحاث في مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهير "بفلانتينو التحرش"، حيث قامت المؤسسة بفصله استناداً إلى ما نشره على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، باعترافة بارتكاب انتهاكات وجرائم جنسية تجاه نساء. وخاطب محمد ناجي إدارة المؤسسة مرتين، اﻷولى حيث طلب إجراء تحقيق معه، والثانيةحيث قدم استقالته، والتي لم يتم قبولها.

من جهته، قال هيثم طوالة، رئيس الجبهة، إن محمد ناجي كان خلال السنوات الماضية يناضل مع"الستات" حيث تم فضحة من بعض السيدات اللاتي تحرش بهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف طوالة، في بيان صحفي، أن الجبهة رصدت الكثير من ضحايا متحرش الفكر والتعبير محمد ناجي حيث كتبت أحدي الضحايا عن وقائع تحرش جنسي بها، من قبل محمد ناجي، قائلة: "من 5 سنوات تعرضت لحادثة اعتداء بدني تبعها تعنيف نفسي وتهديد وترهيب من ناجي وقرّرت عدم الاحتفاظ بالموضوع والصمت مجدداً على وقائع التحرش الجنسي بها.مشيرة إلي أن ناجي لم يعتذر إلا بعد أن شعر أنه هيتفضح، وأن حادث الاعتداء علية لم يكن صدفة أو وليد اللحظة ولكنة كان مخطط جيدا منه وأنا مش حالة فردية.. هناك ستات كثيرات حصل معاهم نفس اللي حصل معايا.. حيث تحرشة ممنهج ومتسلسل".

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أشار رئيس الجبهة إلي ان فتاه أخري من ضحايا المتحرش ناجي كتبت على صفحتها بالفيس بوك قائلة: "أنا حصلي واقعة تحرش داخل مؤسسة حرية الفكر والتعبير والنماذج دي موجودة كثيرا وحكاية ناجي لم تكن الاولى فقد سبقها الكثير من عمليات التحرش في غياب تام من المؤسسة".

وأوضح طوالة: "كتبت فتاة أخرى قائلة:, محمد ناجي كان يستغل نقاط الضعف في الستات ويشتغل عليهن ويهددهن بفضحهن حتى ترضخ لة وينال المراد الذي يسعى إلي".

أكد رئيس الجبهة، أن اعتراف محمد ناجي بالاعتداء جنسيا والتحرش بفتيات على صفحتة في الفيس بوك آثار حالة من الهجوم الشديد علية وكان دافعاً لبعض ضحاياة في سرد قصص الاعتداء عليهن بعد صمت دام لفترات طويلة.