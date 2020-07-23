أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن سرعة تقنين المنشآت الإنتاجية متناهية الصغر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 03:17 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن سرعة تقنين المنشآت الإنتاجية متناهية الصغر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد فؤاد، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، بشأن إعادة النظر في تقنين أوضاع المنشآت الإنتاجية متناهية الصغر داخل المناطق السكنية بالمدن والقرى.

وطالب "فؤاد" في طلبه، اليوم الخميس، ضرورة تقنين المنشآت الإنتاجية متناهية الصغر، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذي يُشكل جزءًا كبيرًا من رؤية مصر ۲۰۳۰، باعتبارها هدفًا استراتيجيا ًتتبناه الدولة.

وأوضح، أن قطاع المشروعات الصغيرة لها من دور محوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى اقتناع الدولة بأهمية دعم هذا القطاع للوصول إلى اقتصاد متوازن ومتنوع، وفي إطار سعي الدولة المصرية لقيادة إفريقيا والشرق الأوسط في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة « SMEs » وريادة الأعمال خلال السنوات المقبلة، وذلك بحسب تصريح رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأمين العام للاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة.

وطالب فؤاد، إعادة النظر في تقنين أوضاع المنشآت الإنتاجية متناهية الصغر، وذلك لعدم وجود تأثير لهذه المنشآت الإنتاجية على البيئة وعلى المناطق السكنية الموجودة بها.

وتابع:" وفي إطار خطة الدولة المصرية لتقنين الأوضاع المخالفة وإصدار القانون المحال العامة رقم 154 لسنة ۲۰۱۹ وقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة ۲۰۱۹، وفي إطار خطة الدولة لتشجيع المشروعات متناهية الصغر، ونظرا لعدم وجود أي أضرار بيئية ناتجة عن وجود هذه المنشآت داخل المناطق السكنية ".

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة بحث كيفية تقنين أوضاعهم ومنحهم التراخيص اللازمة الإستئناف نشاطهم الإنتاجي، لما يمثله القطاع من اهمية كبرى سواء لتوفير مزيد من فرص العمل أو الوصول لاقتصاد متوازن.

Advertisements

آخر إحصائيات كورونا في مصر

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.