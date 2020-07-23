أخبار مصر | النائب تامر عبدالقادر يشيد بإجراءات تنظيم الساحة الإعلامية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 03:17 مساءً - انت الان تقراء خبر النائب تامر عبدالقادر يشيد بإجراءات تنظيم الساحة الإعلامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بالإجراءات السريعة التي أقدم عليها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتنفيذ خطته لاختيار الكوادر التي تم إسناد بعض المهام داخل المجلس اليها، لافتا إلى أن هذا يكشف عن وجود منظومة قوية بدأت لعلاج التشوهات الموجودة في بعض الكيانات الإعلامية التي لا تلتزم بمعايير المهنية، أو التي يتسلل من خلالها المغرضون لتنفيذ أجندات خارجية لدس السم في العسل واستخدام الإعلام كأحد أهم فروع القوى الناعمة فى محاولات تغييب العقول.

وأثنى عبدالقادر، في تصريحات له، اليوم الخميس، على اختيار الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، رئيسا للجنة تراخيص الصحف بالمجلس، لافتا إلى أن المجلس أصاب في اختيار شخصية تتمتع بشعبية وحب من أبناء الجماعة الصحفية والذي بدا واضحًا للجميع بعد انتخابه للمرة الثانية وكيلًا لنقابة الصحفيين، مثمنًا على دور المجلس الأعلى للإعلام رئيسا ووكيلا وأعضاء معولا عليهم الآمال للنهوض بمنظومة الإعلام وتقويمها.

كما أشاد عضو مجلس النواب، باختيار الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس، رئيسا للجنة الشكاوى، فيما أشاد بتوجه المجلس لاختيار عدد من الصحفيين غير أعضائه، وإسناد بعض الأعمال لهم في عدد من اللجان، لافتا إلى أن هذا نهج الجماعة الصحفية الكاشف عن المشاركة في الكثير من الأمور، متمنيا لهم التفوق وتحقيق المأمول من المجلس مجتمعا للنهوض بالمجال الإعلامى والعودة به إلى سابق عصره المزدهر.

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وكان قد أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة التراخيص ستعقد اجتماعا الإثنين القادم، لمطالبة وسائل الإعلام للتقدم للمجلس لتقنين أوضاعهم، موضحا أن لجنة التراخيص أعدت نماذج التراخيص على موقع المجلس.

وأضاف كرم جبر فى تصريحات صحفية له، أن المجلس سيعيد تشكيل لجنة التراخيص من جديد، موضحا أن المجلس شكل لجان المجلس حيث تم اختيار صالح الصالحي للجنة تراخيص القنوات والمهندس حسام صقر للجنة تراخيص المواقع الإلكترونية وخالد ميري لجنة إخطارات الصحف وصالح الصالحي لرئاسة لجنة الشكاوى وأسامة أبو زيد للجنة ضبط الأداء الرياضي وعزة مصطفى للجنة الدراما ومحمد مصطفى شردي لرئاسة لجنة التظلمات وأمير نبيل للجنة الملكية الفكرية والدكتورة منى الحديدى للجنة التدريب ورانيا هاشم للجنة تقارير الحالة الإعلامية والمستشار محمد عبد السميع لجنة الموارد البشرية.

ولفت إلى أن المجلس قرر تكليف المستشار القانونى يتيسر أعمال منصب الأمين العام لحين الاستقرار على الشكل النهائي.