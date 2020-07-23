أخبار مصر | وزيرة الصحة تتفقد خطط التأمين الطبي لمواجهة كورونا بالساحل (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 03:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتفقد خطط التأمين الطبي لمواجهة كورونا بالساحل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منطقة الساحل الشمالي؛ لمتابعة خطة التأمين الطبي في المنطقة، بالتزامن مع آليات التعايش مع كورونا.

ونشرت الوزارة، على صفحتها بموقع "فيسبوك"، فيديو من الجولة.

وكانت وزيرة الصحة، خلال اجتماعها أمس، مع الدكتور مصطفي مدبولي، أشارت إلى تطبيق الإجراءات الخاصة بإعادة فتح الساحل الشمالي، وما تم على أرض الواقع، حيث شملت الإجراءات توزيع الأكشاك التى يتوافر بها الأدوية والمطهرات على جميع الأماكن، وتشغيل مستشفى العلمين، والانتهاء من تدريب الفرق التمريضية قبل التعامل مع المواطنين من خلال الأكشاك.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.