أخبار مصر | عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 03:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس الغد الجمعة، حيث وتوقعوا أن يكون حارًا رطبًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، مع نزول الشبورة المائية صباحا.

وكما أكدوا أن السواحل الشمالية، ستشهد نزول الشبورة المائية صباحا، والطقس والرياح معتدلين، فيما تنشط الرياح أحيانا، وتصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 80 %.

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وقال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لإضطراب الملاحة البحرية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود ليلاً طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة فالعظمى هي 36 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 ، ومطروح العظمى 29 والصغرى 21 ، وسوهاج العظمى 39 والصغرى 25، وقنا العظمى 40 والصغرى 27 ، والأقصر العظمى 40 والصغرى 28، وأسوان العظمى 41 والصغرى 29.