أخبار مصر | برلماني: كلمة السيسي عن ثورة يوليو وضعت الشعب أمام مسئولياته التاريخية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 03:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: كلمة السيسي عن ثورة يوليو وضعت الشعب أمام مسئولياته التاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع الشعب المصري العظيم أمام مسئولياته الكبيرة؛ للحفاظ على الدولة المصرية ومواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه مصرنا الغالية من قوى الشر والظلام والارهاب،

ووجه النائب، في بيان اليوم الخميس، التحية والتقدير للرئيس السيسي على الرسائل العاجلة والقضايا المهمة التي جاءت في كلمته التاريخية بمناسبة احتفالات مصر بالذكرى الـ 68 لثورة يوليو عام 1952.

وأشاد بتأكيد الرئيس أن هناك أيامًا تبقي عالقة بالأذهان، حيث إن تاريخ مصر زاخر بالأحداث وأن.يوم 23 يوليو من أهم أيامنا واننا نستمد منها العزم والإصرار والإرادة لتحقيق مستقبل مشرق للجيل الحالي والأجيال القادمة

وأعرب عضو مجلس النواب، عن سعادته بالتفاف جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى وخلف قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة، مؤكدًاٍ أن التأييد الكاسح من جموع المصريين لسياسات الرئيس السيسى داخليًا وخارجيًا وتفويضه فى اتخاذ جميع الاجراءات للحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى والعلاقة التاريخية بين الجيش المصرى الباسل والشعب المصرى العظيم هو الصخرة.التى تتحطم عليها أى مؤامرات خسيسة تحاك من قوى الشر والظلام والارهاب ضد الدولة المصرية

وتحتفل الدولة المصرية، اليوم الخميس، بذكرى ثورة 23 يوليو، حيث نجح ضباط الجيش وسط تأييد شعبى واسع فى استرداد الدولة المصرية، وأذيع البيان الأول للثورة، الذي يحمل في مضمونه المبررات الرئيسية للقيام بالثورة، ومن اليوم الأول للثورة حظيت.بتأييد شعبى كبير. كما أن نظام ثورة يوليو بقيادته حقق نقلة نوعية لمصر على أكثر من اتجاه

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل عديدة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة ٢٣ يوليو، بأن الدولة تستمد منها الإصرار والإرادة لتحقيق مستقبل مشرق للجيل الحالي والأجيال القادمة، والسعي لتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وملحمة تنموية فريدة لبناء وطن قوي.

جاء ذلك خلال إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة ٢٣يوليو.

أبرز محطات عزتنا

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه بتوجيه خالص التحية إلى رموز الثورة الرئيس الراحل محمد نجيب، وقائدها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر خالد الذكر.

وقال الرئيس السيسي، إن ثورة 23 يوليو 1952، ستبقى أحد أيام مجدنا وأبرز محطات عزتنا.. دائما ما كان احتفالنا بذكرى ثورة يوليو المجيدة لم يقتصر على تغيير الحالة المصرية وإنما امتد ضياؤها لشمل قارتنا الإفريقية والمنطقة العربية.

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عقيدة مصر

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس، أن عقيدة مصر مبنية على احترام الآخر واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقها ومكتسباتها.

بناء وطن قوي

وتابع السيسي، أنه في ظل استكمال روح ثورة يوليو وأهدافها السامية، فإن الدولة ماضية في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وملحمة تنموية فريدة لبناء وطن قوى متقدم في جميع المجالات من خلال إقامة المشروعات القومية الكبرى في كافة أرجاء الوطن.

مصر مُحاطة بأمور في غاية الخطورة

ولم يغفل الرئيس عن إيضاح كافة الأمور، قائلًا؛ قد قدر الله لهذا الجيل أن يواجه تحديات لم تمر بها مصر في تاريخها الحديث، فما يدور حولنا من أمور بالغة الخطورة، تتطلب أن يكون المصريون على قلب رجل واحد لعبور الأزمات على النحو الذي يحمي أمنها، مشددًا على أن تهديدات الأمن القومي تجعلنا أكثر حرصًا لامتلاك القدرة الشاملة، وتجعل من الاصطفاف الوطني أمرًا حتميًا.

حماية الحقوق التاريخية

وأوضح الرئيس أن مصر قادرة وقت الحاجة على اتخاذ إجراءات لحماية حقوقها التاريخية، مشددًا على أهمية المرحلة الحالية التي تمر بها مصر.

العزم والإصرار من ثورة يوليو

وحول ثورة يوليو، أشار الرئيس، إلى أنها مناسبة نستمد منها العزم والإصرار والإرادة لتحقيق مستقبل مشرق للجيل الحالي والأجيال القادمة.