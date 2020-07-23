أخبار مصر | رسالة عاجلة من نائب وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 03:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رسالة عاجلة من نائب وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات تسير وفق الخطة الزمنية.

وأشار حجازى خلال تفقده لجنة النظام والمراقبة ولجنة تقدير الدرجات بالمجمع التعليمي بالإسماعيلية، للاطمئنان على سير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترول، إلى أن هذه الأعمال تنفذ بطريقة سلسلة وسهلة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين أو مقدرى الدرجات.

وتفقد غرف الكنترول حيث تم التأكد من القيام باتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بسلامة العاملين والمصححين داخل اللجنة وفي مقدمتها استخدام الكمامات الطبية إلى جانب التباعد بين جميع المصححين لمسافات آمنه والتأكد من تعقيم الكنترول قبل وبعد الانتهاء من أعمال التصحيح بصفة مستمرة.

وشدد نائب الوزير على مراعاة الدقة في أعمال التصحيح من خلال الالتزام بنماذج التصحيح الواردة من الوزارة وكذلك أهمية المراجعة وذلك لصالح الطلاب، مشيرًا إلى أن كل طالب سوف يحصل على حقه بدون التعرض لأى ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة سوف تطبق القانون علي الجميع.

وتضم لجنة النظام والمراقبة بالمجمع التعليمي أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة بمحافظات (بورسعيد، والسويس، وشمال وجنوب سيناء، وبعض الإدارات التعليمية بمحافظة الشرقية).

Advertisements

وشارك في الجولة ياسر حسين مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحانات، والدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وهيثم يحيي رئيس لجنة النظام والمراقبة لقطاع الإسماعيلية، ورضا حسام المشرف العام على التصحيح.

في سياق آخر، قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المواصلات العامة ستستمر في عملها أيام العيد، ولن يتم توقيفها، متابعًا: "لن يتم تعطيل المواصلات العامة في عيد الأضحى".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه سيتم السماح لحديقة الحيوان بالعمل خلال عيد الأضحى بنسبة 50% بحد أقصى 3 آلاف تذكرة في اليوم.

وأكد أن تحديد مواعيد لإغلاق المحال والمقاهي عقب انتهاء أزمة كورونا أمر مفروغ منه، لافتًا إلى أنه من المتوقع استمرار أزمة كورونا حتى فصل الشتاء.