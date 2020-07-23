أخبار مصر | رئيس "سياحة البرلمان": سانت كاترين مؤهلة لتكون أكبر المنتجعات السياحية العالمية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 03:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس "سياحة البرلمان": سانت كاترين مؤهلة لتكون أكبر المنتجعات السياحية العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب: إن مدينة سانت كاترين، تمتلك كل مقومات السياحة المعروفة من سياحة دينية وبيئية وعلاجية وسياحة السفاري، ويعتبر دير سانت كاترين والمسجل كأثر من آثار مصر في العصر البيزنطي الخاص بطائفة الروم الأرثوذكس عام 1993 والمسجل ضمن قائمة التراث العالمي (يونسكو) عام 2002، وهو واحد من أهم الأديرة على مستوى العالم.
وطالب النائب، في بيان اليوم الخميس، الحكومة بإعطاء أولوية قصوى للتطوير والتحديث الكاملين داخل مدينة سانت كاترين، مؤكدًا أن هذه المدينة التاريخية مؤهلة لأن تكون قِبلة للسياحة العالمية على مستوى مصر كلها.
وأضاف أن الدير يحوى منشآت مختلفة منها الكنيسة الرئيسية (كنيسة التجلي) التي تحوى داخلها كنيسة العليقة الملتهبة وتسع كنائس جانبية صغيرة، كما يشمل الدير عشر كنائس فرعية، مشيرًا إلي المقومات السياحة البيئية المتمثلة في أجمل مناظر بمحمية سانت كاترين التي أُعلنت محمية طبيعية عام 1988 على مساحة 4300 كيلو متر مربع، إضافة إلي مقومات السياحة العلاجية المتمثلة في وجود 472 نوعا من الأعشاب والنباتات الطبية منها 42 نوعًا من النباتات النادرة.
وأعرب عن ثقته الكاملة في قدرة اللواء خالد فودة على تطوير وتحديث مدينة سانت كاترين ليجعلها واحدة من أهم المناطق السياحية التي ستكون قبلة لكل سياح العالم، مطالبًا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتور محمد معيط وزير المالية بصفة خاصة بتوفير جميع الاعتمادات المالية لمحافظ جنوب سيناء لتنفيذ خطته الطموحة لتحويل سانت كاترين لتكون واحدة من أهم وأكبر المنتجعات السياحية العالمية.
آخر إحصائيات كورونا في مصر
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.