أخبار مصر | برلماني: ثورة 23 يوليو ستظل نقطة فارقة في تاريخ النضال الوطني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 03:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: ثورة 23 يوليو ستظل نقطة فارقة في تاريخ النضال الوطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب: إن ثورة 23 يوليو غيّرت مجرى التاريخ، وأرست قواعد العدالة الاجتماعية والحياة الديمقراطية السليمة، وحققت إنجازات ليس لمصر وحدها، ولكن بما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والأفريقية دفاعًا عن حرية الشعوب وحقها في حياة حرة كريمة وعادلة.
وأضاف في بيان اليوم الخميس، أن ثورة يوليو، ستظل نقطة فارقة في تاريخ النضال الوطني ونموذجًا فريدًا لإرادة شعب اصطف كعادته خلف جيشه على قلب رجل واحد، موجهًا التهنئة إلي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود وجموع مؤسسات الدولة والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة
آخر إحصائيات كورونا في مصر
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.