شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد.
وتوجد شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد، نشطة على مناطق من جنوب سيناء، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى.
وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.
وتبلغ نسب الرطوبة العظمى والصغرى على القاهرة والوجه البحري (80– 35)، والسواحل الشمالية (88– 60)، وشمال الصعيد (65– 25)، وجنوب الصعيد (35– 18).
فيما تبلغ درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة «36– 24»، والإسكندرية «32– 25»، وقنا «40- 27»، والأقصر «41– 28»، وأسوان «41– 29».
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الوضع في مصر
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اصابات
89,745
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تعافي
30,075
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وفيات
4,440
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