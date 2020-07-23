شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء الدقهلية»: 250 طبيبًا تنازلوا عن بلاغات اعتداء عليهم خلال 9 شهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن مجلس النقابة الحالي تلقى أكثر من 300 حالة اعتداء على الأطباء في مستشفيات المحافظة المختلفة خلال 9 شهور، وتم تنازل الأطباء عن تقديم البلاغات في وجود محامي النقابة في الأغلبية العظمى من هذه الاعتداءات، عدا 5 حالات فقط.

وقال «الشحات» في بيان صحفي: «لقد صدر أول حكم في قضية اعتداء على الأطباء أثناء ممارسة أعمالهم بالمستشفيات في عهد المجلس الجديد، وهو 6 شهور حبس للمتهم، هو يعد حكما مرضيا لنا»، مؤكدا أن «النقابة من أول دقيقة لآخر دقيقة في ظهر الطبيب وداعمة ليه».

أضاف: «الواقعة كانت في مساء 30 أكتوبر 2019 عندما تعدي مواطن على طبيب في مستشفي جمصة المركزي وتم إبلاغ النقابة وقت وقوع الحادثة ذلك اليوم، وتم التواصل مع مديرية الأمن وتم عمل المحضر بعد التعليمات المشددة من قيادات مديرية الأمن بتنفيذ القانون».

وتابع: «المجلس الجديد في الشهور القليلة السابقة وبعد تسلم المسؤولية أخذ خطوات متميزة في الملف القانوني لدعم الأطباء، ويعتبر هذا الملف من أهم أولويات المجلس الحالي، ونؤكد على جميع الأطباء مرارا وتكرارا بعدم الذهاب إلى أقسام الشرطة أو المحاكم إلا بوجود محامى النقابة ليضمن الطبيب حقه القانوني».