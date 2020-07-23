شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجدد إصابته بـ«كورونا».. مدير «حميات دمنهور»: كلام «الصحة العالمية» مش قرآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد هواش، مدير مستشفى حميات دمنهور فى محافظة البحيرة، إن إصابته بفيروس «كورونا» المستجد للمرة الثانية، خلال شهر ونصف، أمر واقع ومُثبت بالأشعة والتحاليل والمسحات، بشكل غير قابل للتشكيك، وأنه ثبت إصابته فى المرة الأولى عن طريق إيجابية نتيجة المسحة بتاريخ 29 مايو الماضى، وظهرت نتائج المسحتين التاليتين بتاريخ 6 و11 يونيو سلبيتين، ثم أظهرت نتيجة المسحة إيجابية الإصابة مرة أخرى بتاريخ 18 يوليو.

وأضاف «هواش»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»: لا يجب أن نأخذ كلام منظمة الصحة العالمية كأمر مُسلَّم به، وأن «ما تقوله ليس قرآنا»، وكثيرًا ما غيرت المنظمة رأيها وكان آخرها التصريح بأن الفيروس ينتقل عن طريق الهواء عكس ما كانت تقول به أنه ينتقل فقط عن طريق الرزاز، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون لدينا أبحاثنا الخاصة بنا، وأن تكون أراء منظمة الصحة هى مجرد أراء استرشادية ليس إلا حتى يفك الله الغمة ويرفع الوباء.

وأشار إلى أن الأعراض فى المرة الثانية تختلف عن المرة الأولى فهى ظهرت فى المرة الثانية بشكل أكثر ضراوة، مضيفًا أنه غادر مستشفى الحميات التى يديرها وكان محتجزًا فيها لاستكمال العلاج فى المنزل، ويتلقى جلسات الأكسجين فى فى المنزل، مشيرًا إلى أنه بعد مرور 8 أيام من ظهور الأعراض انخفضت درجة الحرارة أمس الأربعاء، وقلت حدة الصداع ولكنه ما زال يعانى حاليًا من مشاكل فى التنفس.

وأوضح مدير الحميات أنه فى المرة الأولى للإصابة كان يعانى من ضيق فى التنفس وإسهال وارتفاع فى درجة الحرارة يصل إلى درجة 38، وتكسير شديد في الجسم واستمرت 4 أيام وبدأت بعدها تتلاشى، أما فى المرة الثانية فإن درجة الحرارة كانت تتراوح بين 39 و40 درجة، مع وصداع شديد لدرجة لا تحتمل.

وأشار «هواش» إلى أنه فى المرة الثانية لم يكن يشك أو يتوقع أنه مصابًا بالفيروس للمرة الثانية، وكان يعتقد أنه يعاني من مشكلة فى الجيوب الأنفية، اعتمادًا على ما تقوله منظمة «الصحة العالمية» من أن الأشعة والتحاليل ظهرت بالاشتباه فى الإصابة بـ«كورونا» وقام بعدها بعمل المسحة وظهتر النتيجة إيجابية.

كان الدكتور أحمد هواش، من أوائل الأطباء الذين تبنوا حملات لتوعية المواطنين ضد فيروس «كورونا»، وقام بعمل العديد من مقاطع الفيديو بغرض توعية المواطنين، ودشن مع عدد من أطباء المستشفى مبادرة بعنوان «خليك في بيتك واستشيرنا» لمواجهة الفيروس في بداية انتشاره.

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