شكرا لقرائتكم خبر عن «ثلث الزيجات ستتم عبر الإنترنت».. ماريان عازر تحث الشركات على «الإبداع من أجل البقاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت منظمة «اتصال» الدكتورة ماريان أمير عازر، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والمرأة في البرلمان الدولي للتسامح والسلام، لإلقاء محاضرة بمشاركة متخصصين من قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول «الإبداع ودوره في بقاء الشركات» وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقالت «عازر»، في كلمتها، إن «الإبداع هو الوسيلة الوحيدة للتأقلم مع التغييرات التي تحدث من حولنا على المستوى العالمي»، وتناولت في كلمتها أهم معوقات الإبداع التي يجب تجنبها، وأهم ملامح المبدعين، مشددة على أهمية وجود قيادات مبدعة تحفز الشباب على الإبداع وتساندهم مع وجود قوانين تساعد هؤلاء المبدعين سواء كانوا أفراد أو شركات.

أضافت: «المؤشرات الدولية تتوقع وصول نسبة البطالة في الولايات المتحدة الامريكية إلى 24% من قوة العمل، وبحلول عام 2022 ستسيطر الآلة على سوق العمل بنسبة كبيرة، ويجب أن نسير سريعا نحو عمليات الإبداع التي تساعد على خلق فرص ابتكارية جديدة وافكار خارج الصندوق».

تابعت: «أكبر تحدي قد يواجه الشركات في الوقت الحالي هو ضرورة أن تتبنى المؤسسات والشركات سياسة التغيير فصناعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاتحترم العادات والتقاليد بل تحترم الإبداع».

مضت قائلة: «الإبداع هو الطريق الوحيد للشركات للبقاء على قيد الحياة، خاصة وأن 93% مثلا من قرارات الشراء خلال السنوات المقبلة ستكون متأثرة بالسوشيال ميديا، بالإضافة إلى أن واحدة من كل 3 زيجات ستتم عبر الإنترنت، لذلك فإن التحول الرقمي لم يعد خيارًا أمام الشركات بل أصبح إجبارًا».

وشددت على أن «هناك شركات لا ترغب في أخذ زمام المبادرة للإبداع ولذلك ستكون أغلب الشركات خارج السباق العالمي للابداع اذا لم تلحق المخاطر التي قد تترتب على اتخاذ قرار الإبداع، إلا أن دور المبدع هو ما سيحدد حجم المخاطرة وحسابات المكسب والخسارة من ورائها».

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