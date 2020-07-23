شكرا لقرائتكم خبر عن عُمره 5 سنوات.. خروج طفل من مستشفى السعديين بالشرقية بعد شفائه من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن مستشفى السعديين المركزي شهد حالة من الفرح والسعادة بين الفريق الطبي وجميع العاملين بالمستشفى بعد خروج الطفل عُمر والذي يبلغ من العمر ٥ سنوات، بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، عقب مكوثه ١٠ أيام لتلقي العلاج.

وأوضح وكيل الوزارة أن الطفل تم خضوعه لبروتوكول العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية، وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية له بالمستشفى، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليه وعلى أسرته باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمدير المستشفى، وجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بالمستشفى، على تفانيهم في العمل، والجهود المخلصة والعطاء المستمر لصالح المرضي بالمحافظة، حفظ الله مصر وشعبها العظيم.

خروج طفل ٥ سنوات من مستشفي السعديين بالشرقية بعد شفائه من كورونا

خروج طفل ٥ سنوات من مستشفي السعديين بالشرقية بعد شفائه من كورونا