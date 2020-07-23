شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: مدير أمن الجيزة يعلن حركة الضباط الداخلية خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت مصادر أمنية، أن اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، انتهى من حركة الضباط الداخلية بالمديرية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة.
يأتي ذلك بعد اعتماد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الحركة العامة بعدد كبير من مديريات الأمن ومساعدي الوزير، واعتماد الترقيات، في إطار تدعيم وتطوير جهاز الشرطة.
وشملت حركة وزير الداخلية، مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.
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