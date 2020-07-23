شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري البحر الأحمر»: رفع حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات استعدادًا لعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك بكل مدن المحافظة من خلال إلغاء إجازات الأطباء البيطريين بمدن البحر الأحمر خلال العيد.

وقال الدكتور فتحى سلمى، مدير الطب البيطرى بالبحر الأحمر، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية لاستقبال أي شكاوى خلال أيام العيد، بالإضافة إلى غرف عمليات بكل إدارة بيطرية بمدن المحافظة.

وأضاف أنه تم التنبيه على المواطنين بمنع الذبح بالشوارع حفاظا على الصحة العامة والنظافة، وأنه تم تخصيص 5 مجازر للذبح بالمجان بمدن البحر الأحمر، وذلك حتى يتمكن الأهالي من ذبح الأضاحى وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأنه تقرر فتح مجزر السلام بالغردقة، ومجزر القصير، ومجزر سفاجا، ومجزر الشلاتين، ومجزر غارب.

وتقوم مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر بحملات للرقابة على محلات بيع اللحوم للتفتيش على جودة اللحوم والتأكد من الذبح بالمجازر مع وجود الأختام.