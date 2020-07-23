شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة التعديات على 4500 متر مربع بحي شرق أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تواصل الموجة ١٦ لإزالة التعديات على أراضي الدولة أعمالها بنطاق حي شرق أسوان بمنطقة الصداقة القديمة. وأسفرت الحملة عن تنفيذ ٨ قرارات إزاله إداري بمساحة ١٥٠٠ متر مربع و١٥ قرار إزاله في المهد فوري ٣٠٠٠ متر مربع، بإجمالي ٢٣ قرار بمساحة ٤٥٠٠ متر مربع عباره عن مباني وأسوار من الطوب الأبيض والمسلح والدبش. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 89,745

تعافي 30,075

وفيات 4,440

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