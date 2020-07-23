شكرا لقرائتكم خبر عن «صفر كورونا» لليوم الثالث.. عزل «تمي الأمديد» يعلن تراجع عدد المصابين لـ 20 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، تعافي وخروج 12 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد في مستشفى تمي الأمديد.

وقال «مكي» في تصريحات صحفية، الخميس، إن المستشفى سجل «صفر كورونا» لمدة 3 أيام متتالية، ولأول مرة منذ مارس الماضي.

أضاف أن الفرق الطبية بالمستشفى احتفلت بخروج المتعافين، فيما بلغ عدد المرضى الموجودين داخل المستشفى 20 حالة فقط.

وخصصت وزارة الصحة والسكان مستشفي تمي الأمديد لعزل مصابي كورونا، وتضم 136 سريرا.

وقبل أسبوعين، وأغلقت مديرية الصحة في الدقهلية أحد أدوار المستشفى لانخفاض أعداد المصابين.

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